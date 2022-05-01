شكرا لقرائتكم خبر عن "حقانية الإسكندرية" أقدم محكمة وشاهدة على تاريخ القضاء المصرى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى الخليج 365 بث مباشر، من أمام أقدم محكمة فى مصر وهى محكمة الحقانية الموجودة بمحافظة الإسكندرية وتحديداً فى منطقة المنشية .

وتقع محكمة الحقانية بالإسكندرية بميدان المنشية ميدان القناصل سابقاً، حيث أنشأها محمد على باشا عام 1769 وافتتحها الخديوى إسماعيل عام 1866، صممها الإيطالى ألفونسو مانيسكالكو، وأقيمت الاحتفالات فى سراى رأس التين بمناسبة افتتاح سراى الحقانية واعتبرها الخديوى رمزا للعدالة المصرية واهتم بجميع تفاصيلها.

تتكون المحكمة من أربعة طوابق الأول على مساحة 3 آلاف متر مربع، يضم نيابة الأحوال الشخصية والولاية على النفس والمجلس الحسبى، والأرضى قاعات لجلسات الاستئناف العالى وتجارى وعمال ومدنى، ومكان مخصص لحفظ القضايا.

وفى افتتاح المحكمة أهدى الخديوى لوحة مميزة بإطار ذهبى تقدر بملايين الدولارات فى الوقت الحالى وهى للفنان النمساوى تروجييه بول.

كما شهدت المحكمة أشهر القضايا والمرافعات ومنها قضية ريا وسكينة وسفاح الإسكندرية ووقوف قامات فى مهنة المحاماة مثل إسماعيل سرى باشا اول نائب عام مصرى، وقاسم أمين وعبد العزيز فهمى أول رئيس لمحكمة النقض، والشيخ محمد عبده، وتضم عددا كبيرا من الوثائق والمقتنيات العامة التى تعد شاهدا على تاريخ القضاء المصرى والمحاماة وحقبة هامة فى تاريخ مصر بدءا من الملكية وحتى الجمهورية.