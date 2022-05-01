شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر مواقيت الصلاة الأحد 1/5/2022 بمحافظات مصر والان مع تفاصيل الخبر
مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 3:37 ص
موعد صلاة الظهر 11:52 ص
موعد صلاة العصر 29: 3
موعد صلاة المغرب 6:32 م
موعد صلاة العشاء 7:57
الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 3:39 ص
موعد صلاة الظهر 11:57
موعد صلاة العصر 3:35
موعد صلاة المغرب 6:38 م
موعد صلاة العشاء 8:03 م.
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 3:32
موعد صلاة الظهر 11:48 م
موعد صلاة العصر 3:25 م
موعد صلاة المغرب 6:29 م
موعد صلاة العشاء 7:53 م.
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 3:32 ص
وقت صلاة الظهر 11:40
موعد صلاة العصر 3:13 م
وقت صلاة المغرب 6:17 م
وقت صلاة العشاء 7:38 م.
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 3:44 ص
موعد صلاة الظهر 11:46 ص
موعد صلاة العصر 14: 3
موعد صلاة المغرب 6:20 م
موعد صلاة العشاء 7:37