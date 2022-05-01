مجلة جديدة للأوقاف لدراسة القضايا العصرية في ضوء فقه الواقع

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الأوقاف عن تدشين مجلتها التجديدية "الاجتهاد" عقب عطلة عيد الفطر المبارك، وتهدف المجلة إلى تشجيع الباحثين من الأئمة وشباب أعضاء هيئة التدريس وغيرهم إلى الاجتهاد فى دراسة القضايا العصرية فى ضوء فقه الواقع مع الحفاظ على ثوابت الشرع الشريف فى إطار فهم مقاصده العامة.

وقالت الوزارة فى بيان اليوم، إنها تأمل أن تكون المجلة أحد أهم منابر التجديد فى القرن الحادى والعشرين.

ولفتت الوزارة إلى أن المجلة ستوفر مكافآت جيدة للباحثين والكتاب الجادين فى تناول قضايا التجديد تشجيعًا على فتح باب الاجتهاد أمام الجادين من أهل الاختصاص والنظر القادرين على فهم الدليل وإنزاله على مظانه من الواقع فى فهم مستنير للدليل والواقع معًا.