شكرا لقرائتكم خبر عن يحدث الآن.. معهد الفلك يكشف تفاصيل كسوف الشمس من البداية للنهاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بأنه طبقا للحسابات الفلكية التى يقوم بها معمل أبحاث الشمس التابع للمعهد، فإن الكرة الأرض تشهد كسوفاً جزئيا للشمس فى هذه اللحظات، حيث بدأ الكسوف عند الساعة الثامنة و45 دقيقة مساءً بتوقيت القاهرة.

وعند الساعة العاشرة و22 دقيقة مساءً بتوقيت القاهرة تكون ذروة الكسوف حيث يغطي ظل القمر حوالي 64% من مساحة قرص الشمس وعند هذه اللحظة يحدث اقتران شهر شوال لعام 1443هـ.

أي أن ميلاد شهر شوال يبدأ بعد هذه اللحظة مباشرة.

ويمكن رؤيته في (جنوب وغرب أمريكا الجنوبية – المحيط الباسيفيكي – المحيط الأطلنطي – جزء من القارة القطبية الجنوبية ولا يمكن رؤيته في مصر).

وسوف يستغرق الكسوف الجزئي منذ بدايته وحتى نهايته ثلاث ساعات وأربع وخمسين دقيقة تقريباً.

وينتهي الكسوف تماماً عند الساعة الثانية عشرة و37 دقيقة بتوقيت القاهرة صباح يوم الأحـــد 1 مايـــو 2022م، وتوضح الخريطة التالية مسار الكسوف الجزئي للشمس.