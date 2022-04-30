"حياة كريمة" تنعى 8 أطفال لقوا مصرعهم في حادث غرق تروسيكل البحيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

تقدمت مؤسسـة "حياة كريمة" بكافة أعضائها ومتطوعيهـا بخالص العـزاء لأهالي قرية السوالم التابعة لمحافظة البحيرة إثـر مـصـرع 8 أطفال في حادث غرق تروسيكل في المياه في طريقهم للعمل.

وقالت في بيان لها، إنها قامت على الـفـور مـن خلال المنسقين الميدانيين بتقديـم واجـب العـزاء وسبل الدعـم والاطمئنان على المصابين وأسرهم.

وأكدت مؤسسة حياة كريمة تقديم كل أنواع الدعم اللائق لأسر ضحايـا ومصابي الحادث، سائلين اللـه عـز وجـل أن يتغمـد الضحايا بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، ويلهـم ذويهـم الصبر والسلوان.

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