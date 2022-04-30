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الرئيس السيسي يهنئ ملك الأردن بعيد الفطر المبارك

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محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء اليوم اتصالًا هاتفيًا مع الملك عبدالله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، حيث أعرب عن خالص تهنئته بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، متمنياً للشعب الأردني الشقيق كل الخير والتقدم والرخاء.

وأعرب الملك الأردني عن خالص تقديره على هذه التهنئة الكريمة من أخيه الرئيس السيسي، داعيًا الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على مصر، قيادة وشعباً، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليُمن والبركات، وأن يحفظ مصر من كل سوء.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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