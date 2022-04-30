حملة تمشيطية لمحلات الجزارة والأسواق بحي الوراق- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

كلّف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن والجهات المعنية بتمشيط الأسواق والتأكد من صلاحية وسلامة المنتجات والسلع الغذائية حفاظاً علي سلامة المواطنين.

ونفذ السيد زكي ممدوح رئيس حي الوراق ومجموعة العمل المرافقة، حملة مكبرة مكونة من إدارة التموين بالوراق، وإدارة الطب البيطري، والإدارة الصحية على محلات الأغذية والجزارة والأسواق والمحال الواقعة في نطاق الحي.

وتمكنت الحملة من ضبط عددًا من المخالفات مع التحفظ عليها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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