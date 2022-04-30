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الصحة تكشف أهمية الحصول على التطعيمات

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

نشرت وزارة الصحة والسكان، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك "انفوجرافيك"، يوضح أهمية الحصول على التطعيمات.

واستعرضت وزارة الصحة، أهمية الحصول على التطعيمات، على النحو التالي:

- التطعيم ضد الأمراض هو أنجح إجراء وقائي يمكن تنفيذه.

​- يساهم التطعيم في تكوين أجسام مضادة بالجسم ضد المرض.

- ت​ظل الأجسام المضادة بالجسم لمدد زمنية مختلفة قد تكون عاما أو عدة

أعوام أو مدى الحياة.

- في حالة تعرض الجسم للعدوى تقوم الأجسام المضادة بمواجهة

الميكروب المسبب للمرض والتخلص منه دون ظهور أية أعراض مرضية

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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