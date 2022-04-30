إخلاء سبيل مدرس الكيمياء المتهم بالتحرش بطالبة في الهرم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر المحلاوي:

أمرت جهات التحقيق في الجيزة، بإخلاء سبيل مدرس كيمياء بمنطقة الهرم، اتهمته سيدة بالتحرش بنجلتها صاحبة الـ 15 عاما أثناء تلقيها درسًا خصوصيًا بمنزلها خلال غيابها.

جاء قرار جهات التحقيق بعد تصالح الطرفين.

كانت تحريات الأجهزة الأمنية توصلت إلى عدم صحة الواقعة، وأكدت أنه حدث مشادة كلامية بين الطرفين وتم التراضي والصلح فيما بينهما، وتم تحرير محضر بالواقعة، دون ذكر واقعة التحرش.

وكانت كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، تضمن تضرر إحدى السيدات من قيام أحد الأشخاص بالتحرش بكريمتها، أثناء إعطائها درسًا خصوصيًا بمنزلها في الجيزة.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 29 الجاري تبلغ لقسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة من أحد الأشخاص ونجلته، طرف أول - كيميائي يقوم بتدريس مادة العلوم طرف ثاني – بحدوث مشادة كلامية بين الطرفين وتم التراضي والصلح فيما بينهما، وتم تحرير محضر بالواقعة، دون ذكر واقعة التحرش.

وفي وقت لاحق وعقب بث مقطع الفيديو المشار إليه تم تقنين الإجراءات وضبط المشكو في حقه ووالدة الفتاة القائمة على بث مقطع الفيديو، وتولت النيابة العامة التحقيق.