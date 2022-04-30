الداخلية تُكذب وفاة عامل "دليفري" صدمته سيارة طالبة بالنزهة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن اصطدام إحدى السيارات بقائد دراجة نارية -عامل توصيل طلبات- تُوفى متأثرًا بإصابته، وفرار قائدة السيارة مرتكبة الواقعة وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وضبطها.

وبالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله فى هذا الشأن، حيث أنه بتاريخ 12 مارس الماضي تبلغ للأجهزة الأمنية بمصادمة ومصاب بدائرة قسم شرطة النزهة.

على الفور تم الانتقال وعمل البلاغ وتبين أن طرفي المصادمة؛ طالبة، مقيمة بدائرة القسم، وقائد دراجة نارية مندوب توصيل طلبات – مقيم بمنطقة مصر الجديدة – مصاب بسحجات متفرقة وكسور وتم نقله للمستشفى لتلقى العلاج.

وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية فى حينه وضبط قائدة السيارة وعرضها على النيابة العامة.