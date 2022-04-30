شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى لنظيره العراقى: نتمنى للعراق الشقيق الرخاء والأمن والاستقرار والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالاً هاتفياً مع الرئيس العراقي برهم صالح، حيث هنأ الرئيس أخيه الرئيس العراقي بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، متمنياً للعراق الشقيق والأمة العربية والإسلامية الرخاء والأمن والاستقرار.
ومن جانبه، أعرب الرئيس العراقي عن التقدير والامتنان للرئيس، وتمنياته بكل الخير والازدهار لمصر حكومةً وشعباً.
صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.