الرئيس السيسى لنظيره العراقى: نتمنى للعراق الشقيق الرخاء والأمن والاستقرار

ومن جانبه، أعرب الرئيس العراقي عن التقدير والامتنان للرئيس، وتمنياته بكل الخير والازدهار لمصر حكومةً وشعباً.

القاهرة - سامية سيد - أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالاً هاتفياً مع الرئيس العراقي برهم صالح، حيث هنأ الرئيس أخيه الرئيس العراقي بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، متمنياً للعراق الشقيق والأمة العربية والإسلامية الرخاء والأمن والاستقرار.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012