شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يهنئ ملك البحرين بعيد الفطر المبارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسى اتصالا هاتفيا مساء اليوم، بالملك حمد بن عيسي آل خليفة ملك البحرين، وذلك للتهنئة بمناسبة حلول عيدالفطر المبارك، معربًا عن خالص تمنياته للبحرين قيادةً وشعباً، بكل الخير والاستقرار والتقدم.

وبادل ملك البحرين، الرئيس التهنئة بهذه المناسبة داعياً الله العلي القدير أن يعيدها على البلدين والأمتين العربية والاسلامية بكل خير وسلام.

صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.