شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365: مكاسب العمال بالجمهورية الجديدة فى عيدهم الـ98 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتابع الخليج 365 فى عددها المطبوع الصادر غدا العديد من القضايا والملفات المهمة، منها: «الأوقاف تسمح باصطحاب الأطفال لصلاة العيد لإدخال البهجة عليهم، و لأول مرة فى التاريخ زيادة أجور الموظفين 3 مرات خلال ثلاث سنوات وتراجع البطالة إلى 7.4٪..

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فى عيدهم الـ98.. مكاسب العمال فى الجمهورية الجديدة.. لأول مرة فى التاريخ زيادة أجور الموظفين 3 مرات خلال ثلاث سنوات وتراجع البطالة إلى 7.4٪.. زيادة المعاشات 13%.. ووثيقة التأمين للعمالة غير المنتظمة

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