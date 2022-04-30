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الأوقاف: افتتاح 4 مساجد جديدة إحلالا وتجديدا و2 صيانة وترميمًا الجمعة

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الأوقاف، افتتاح 6 مساجد الجمعة المقبلة، منها 4 مساجد جديدة أو إحلالًا وتجديدًا ، ومسجدين صيانة وترميمًا ، ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1 / 7 / 2021م حتى تاريخه ( 1049 ) مسجدًا ، منها ( 889 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 160 ) مسجدًا صيانة وترميمًا. 

 

وأوضحت الوزارة فى بيان اليوم المساجد المقرر افتتاحها على النحو التالي: 

 

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد: 

 

مديرية أوقاف الشرقية

 

1. نور الإسلام – العبابدة - القرين 

 

2. عزبة شفيق – نمر - الزقازيق 

 

3. موسى العراقي – البلاشون 

 

مديرية أوقاف سوهاج 

 

4. الفتح الإسلامي – نجع المهدي - جهينة 

 

ثانيًا: مساجد الصيانة والترميم: 

 

مديرية أوقاف الدقهلية 

 

1. عصام راضي – الجمالية 

 

مديرية أوقاف قنا 

 

2. معتوق – ابنود – مركز قنا 

 

 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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