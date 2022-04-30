شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: افتتاح 4 مساجد جديدة إحلالا وتجديدا و2 صيانة وترميمًا الجمعة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الأوقاف، افتتاح 6 مساجد الجمعة المقبلة، منها 4 مساجد جديدة أو إحلالًا وتجديدًا ، ومسجدين صيانة وترميمًا ، ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1 / 7 / 2021م حتى تاريخه ( 1049 ) مسجدًا ، منها ( 889 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 160 ) مسجدًا صيانة وترميمًا.
وأوضحت الوزارة فى بيان اليوم المساجد المقرر افتتاحها على النحو التالي:
أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
مديرية أوقاف الشرقية
1. نور الإسلام – العبابدة - القرين
2. عزبة شفيق – نمر - الزقازيق
3. موسى العراقي – البلاشون
مديرية أوقاف سوهاج
4. الفتح الإسلامي – نجع المهدي - جهينة
ثانيًا: مساجد الصيانة والترميم:
مديرية أوقاف الدقهلية
1. عصام راضي – الجمالية
مديرية أوقاف قنا
2. معتوق – ابنود – مركز قنا