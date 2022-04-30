بعد حبس المتهم.. ماذا قال فرد أمن "كومباوند المقطم" في واقعة التعدي عليه؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

استمعت النيابة العامة إلى أقوال فرد أمن "كومباوند" بالمقطم في واقعة التعدي عليه من قبل أحد السكان.

وقال المجني عليه في التحقيقات، إنه حالَ مباشرته العمل كفَرْدِ أمنٍ على بوابة المجمع السكنيِّ استوقف سيارةً استقلها أربعة اشخاص طلبوا الدخول إلى المجمع السكني، فاستعلم عن سبب دخولهم، فقرروا دخولَهَم لأحد العملاء لإصلاح سيارته دون وقوفهم على اسمه، فطلب منهم الاتصال به، فتحدث المتهم إليه هاتفيًّا وأمره بإدخال المذكورين فسمح لهم.

وأضاف أنه فُوجئ بحضور المتهم لاحقًا معهم إذ نهره لاستيقافهم، وتعدى عليه بالضرب وبالسبّ، وأحدث إصابات به.

واستمعت النيابة العامة إلى شهادة ثلاثة من المقيمين بالمجمع السكني الذين أكدوا تعدي المتهم على المجني عليه بالضرب والسبّ، وأنهم حاولوا الدفاع عنه والحيلولة بينه وبين المتهم، وقد أكدت تحريات الشرطة صحة حدوث الواقعة على نحو ما جاء في شهادة المجني عليه والشهود.

وناظرت النيابة العامة ما بالمجني عليه من إصابات، وطالعت التقرير الطبي المحرر بها.

وبالأخير أمر النائب العام المستشار حماده الصاوي، بحبس متهم 4 أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيق معه فيما هو منسوبٌ إليه من استعراضه القوة والتلويح بالعنف واستخدامه ضدَّ فردِ أمنٍ بمجمعٍ سكنيٍّ بالمقطم، وتعديه عليه بالضرب والسبِّ وإحداث إصابات به، وإحالته - محبوسًا - إلى المحاكمة الجنائية العاجلة.