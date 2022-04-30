إعدام ٤٠٠ كيلو لحوم و شاورما فاسدة داخل مطعم شهير بالهرم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

صادرت مأمورية من مباحث التموين ٤٠٠ كيلو جرام لحوم و شاورما غير صالحه للاستخدام الأدمي بمطعم مأكولات شهير بشارع الهرم.

قوة أمنية تنسيقا مع مديرية الطب البيطري داهمت المطعم بشارع الهرم قبل محطه العريش بجوار السينما وضبطت المدير المسؤول وإجمالي مضبوطات ٤٠٠ كجم لحوم وشاورما غير صالحه للاستخدام الأدمي.

تم التحفظ على المضبوطات لإعدامها مع اتخاذ الإجراءات القانونية تحت تصرف النيابة العامة.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء علاء فاروق مدير أمن الجيزة بشن حملات علي المطاعم والأسواق والمحال للتأكد من سلامه الأغذية المقدمة للمواطنين.