توجيهات من القائم بـ"أعمال الصحة" للتأمين الطبي في عيد الفطر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

وجه الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، بوضع آلية لميكنة منظومة العمل بمراكز وبنوك الدم في كافة أنحاء الجمهورية، والربط بينها إلكترونيًا، لتوجيه المواطنين إلى أقرب مركز أو بنك دم تتوافر به فصيلة الدم التي يحتاجها المريض في أسرع وقت وبسهولة ويسر.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الوزير، اليوم السبت، بمقر ديوان عام وزارة الصحة، لمتابعة تنفيذ خطة تأمين طبي لاستعدادات عيد الفطر المبارك 2022، بحضور مساعدي الوزير وقيادات الوزارة، وبمشاركة كافة وكلاء الوزارة في المحافظات عبر تقنية الـ"فيديو كونفرانس".

ووجه الوزير، بتنظيم لجان فنية من قطاعات (الرقابة والمتابعة والطب الوقائي والعلاجي)، للمرور الدوري على المستشفيات التابعة للوزارة بكافة محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى المستشفيات الخاصة خلال أيام عيد الفطر، للتأكد من انتظام سير العمل داخل المستشفيات وفقًا لجداول الطوارئ بين الأطقم الطبية، بالإضافة إلى تذليل أي عقبات، ضمان تقديم أفضل خدمات طبية للمواطنين خلال أيام العيد.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الوزير اطلع على خطة التأمين الطبي الخاصة بهيئة الإسعاف المصرية، والتي تتضمن توفير 2151 سيارة إسعاف مجهزة لتأمين الميادين وأماكن الزحام والتجمعات التي تشهد كثافة عالية، والطرق والمحاور السريعة بالمحافظات، و204 سيارات دعم لوجيستي، و25 سيارة إسعاف تدخل سريع، بالإضافة إلى 11 لانش إسعاف نهري، و 6 لانشات إسعاف بحري تم الدفع بهم بالتنسيق مع الجهات المعنية لتأمين المناطق الساحلية.

وتابع: أن الخطة شملت توفير إسعاف جوي، بالتنسيق مع مركز البحث والإنقاذ، بالإضافة إلى توفير 15 سيارة دعم متنقلة للتجهيزات الطبية، و15 سيارة دعم متنقلة للصيانة لتقديم الدعم الفني واللوجيستي لسيارات الإسعاف المتمركزة على الطرق السريعة والميادين.

وقال عبدالغفار، إن الوزير وجه بتكثيف تأمين كافة الفعاليات والأنشطة والاحتفالات والحفلات الخاصة بعيد الفطر والمُقامة على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجهات الأخرى المنوطة، علاوة على توفير سيارات متنقلة للتبرع بالدم للاستعانة بها عند الحاجة.

ولفت عبدالغفار، إلى أن الوزير وجه بدفع فرق الانتشار السريع بكافة المحافظات لتقديم التأمين الطبي والدعم الطارئ في حال وقوع أزمات، أو حوداث، كما راجع الوزير المخزون الخاص بأرصدة الأدوية وأكياس الدم بجميع الفصائل بمراكز وبنوك الدم على مستوى محافظات الجمهورية، بالإضافة للتأكد من أرصدة المستلزمات الطبية وكفاءة الأجهزة الطبية، للتأكد من تقديم خدمات عالية الجودة للمواطنين، كما راجع توافر اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

وأضاف أنه من ضمن آليات الخطة تفعيل دور الغرف الوقائية بكافة مديريات الشئون الصحية واستمرار الحملات الرقابية على المحلات والمنشآت الغذائية بجميع محافظات الجمهورية من خلال الإدارة العامة للرقابة على مدار الـ 24 ساعة، وذلك للتأكد من صلاحية الأغذية للاستهلاك الآدمي ومطابقتها للمواصفات القياسية حرصًا على سلامة المواطنين.

ونوه عبدالغفار، إلى أن الوزير أكد تفعيل غرفة الأزمات الرئيسية للربط بين غرف الأزمات بكافة مديريات الشئون الصحية بجميع أنحاء الجمهورية، لتقديم الدعم على مدار الساعة، والعمل على تذليل أي عقبات، بما يساهم في التأكد من انتظام سير العمل داخل المستشفيات التابعة للوزارة.​