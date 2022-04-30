مدبولي يُتابع جهود "اللجنة الطبية العليا" بشأن استغاثات المواطنين خلال أبريل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد غايات:

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الجهود المبذولة من قبل اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بالمجلس، خلال شهر أبريل الجاري، وذلك من خلال التقرير المقدم من الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء، رئيس اللجنة.

وأثنى مدبولي، على الجهود المبذولة من قبل اللجنة الطبية العليا والاستغاثات، وتعاملها الفوري مع ما يتم رصده من استغاثات للمواطنين تتعلق بالقطاع الصحي، وسعيها لتوفير الرعاية الطبية اللازمة لهم، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، مؤكداً أهمية الاستمرار في تكثيف هذه الجهود من أجل المساعدة فى رفع المعاناة عن المرضى وذويهم، وتوفير كافة سبل الدعم الممكنة لهم، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالعمل على توفير الرعاية الصحية الشاملة واللائقة لجميع المصريين.

كما أشاد مدبولى بتعاون الجهات المسئولة عن الخدمات الصحية، فى الاستجابة لأى شكوى أو استغاثة، مؤكدًا أننا جميعا نعمل من أجل تحقيق هدف واحد هو خدمة المواطن المصري.

من جانبه، أوضح الدكتور حسام المصري، أنه تمت الاستجابة خلال الفترة المشار إليها لنحو ٤٨٦ حالة، تم رصدها عبر الصحف والمواقع الإخبارية، ومواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء، إلى أن الاستجابات خلال شهر أبريل الجاري شملت صدور ١٧٩ قرار علاج من رئيس الوزراء على نفقة الدولة، للفئات الأكثر احتياجاً، فضلاً عن إجراء ١٢٧ عملية جراحية، وإصدار ٢٠ قراراً خاصا بإجراء عمليات زراعة النخاع ذات التوافق النصفي.

وأضاف المصري، أن مجهودات اللجنة خلال الشهر الجاري تضمنت أيضاً تنفيذ الإجراءات الطبية لـ٩٠ حالة من مرضى الأورام وعمليات الجامانايف، وتوفير الأدوية لـ ٣٥ استغاثة تم رصدها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مع تركيب أطراف صناعية وأجهزة تعويضية لـ ٣٢ حالة من ذوي الاحتياجات الخاصة.

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