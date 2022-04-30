القوى العاملة: تحركات سعودية جديدة بشأن بلاغات التغيب ضد العمالة الوافدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

استعرض محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بالرياض بالسعودية، بشأن شروط تسجيل بلاغات التغيب ضد العمالة الوافدة وشروط إلغائه وإثبات الكيدية بالمملكة.

وأشار التقرير، حسب بيان اليوم السبت، إلى أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، أصدرت تعميمًا لمناطق العمل بالمملكة، يتضمن شروط تسجيل بلاغات تغيب ضد العمالة الوافدة وشروط إلغائه، وكيفية إثبات كيدية بلاغ التغيب من خلال موقع وزارة الموارد البشرية.

وقال الملحق العمالي أحمد رجائي، رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض، إن التعميم جاء من حرص وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، على حل المشكلات والمعوقات التي تواجه صاحب العمل والعامل وتقديم أفضل الخدمات لهما والمتعلقة بتسجيل بلاغات التغيب أو إلغائها.

ويتم العمل بالصلاحيات وفق الضوابط والنماذج الخاصة بالتعميم، والتي حددت شروط تسجيل بلاغ التغيب عن العمل بعد انتهاء رخصة العمل، وحالات تسجيل بلاغ التغيب بعد انتهاء رخصة العمل، والضوابط التي يجب مراعاتها عند إلغاء التغيب عن العمل.

وحددت الحالات التي يعد بلاغ التغيب كيديًّا وتتمثل في تقديم الوافد ما يثبت وجوده على رأس العمل في نفس يوم البلاغ أو بعده، أو إثبات تمتعه بإجازة رسمية مكتوبة أثناء البلاغ، فضلًا عن وجود دعوى مرفوعة من الوافد في برنامج ودي ضد المنشأة وثبت تبليغ صاحب العمل بها قبل البلاغ.

وشملت الحالات التي يعد بلاغ التغيب كيديًّا إذا كان البلاغ مربوطًا في إنهاء العلاقة العمالية بشكل غير مشروع وثبت ذلك بحكم قضائي، ووقوع بلاغ التغيب بعد انتهاء العلاقة العمالية بشكل رسمي مع وجود طلب نقل خدمة الوافد بعد إنهاء العلاقة ولم تتم الموافقة عليه من قِبل صاحب العمل وعدم شروع صاحب العمل في منح الوافد تأشيرة الخروج النهائي.

وتابع رجائي: كذلك وقوع بلاغ التغيب خلال شهر من انتهاء القضية العمالية المنظورة بين الوافد وصاحب العمل بحكم نهائي وثبت أن الوافد طالب صاحب العمل بالخروج النهائي أو تقدم بطلب نقل خدمة الكتروني ولم تتم الموافقة عليه من صاحب العمل الحالي، أو ثبوت تقدم الوافد بطلب التنفيذ خلال المدة المحددة ما زال الطلب تحت التنفيذ.

واستطرد رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض: ووقوع بلاغ التغيب بعد منح الوافد تأشيرة الخروج النهائي خلال 60 يومًا، قام صاحب العمل بإلغائها وتسجيل البلاغ على الوافد ويشترط في ذلك ثبوت عدم تسليم الوافد تذكرة السفر خلال المدة.