شكرا لقرائتكم خبر عن أمين عام الأطباء البيطريين: 3 من كل 4 أمراض جديدة تصيب الإنسان من أصل حيوانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد عفيفى سيف، الأمين العام للنقابة العامة للأطباء البيطريين، أمين صندوق اتحاد نقابات المهن الطبية، ورئيس المعمل المرجعي للرقابة البيطرية على الإنتاج الداجنى بجمصة، إن اليوم العالمى للطب البيطري هذا العام يأتي حاملا رسالة تؤكد على أهمية دور الطبيب البيطرى كونه المسؤول عن رعاية وتشخيص وعلاج كائنات لا تستطيع أن تتكلم لتنقل لطبيبها شكواها و تصف ما تعاني منه من آلام وأوجاع، وتؤكد أن الطبيب البيطرى هو صوت مريضه غير القادر على الحديث و لتعطي للمجتمع رسالة رحمة و رأفة بكل من هو ضعيف يحتاج لمد يد العون اليه.

وأضاف سيف، فى بيان، : يأتى اليوم العالمي للطب البيطرى ليؤكد مرة أخرى على مفهوم الصحة الواحدة One Health، والتى يشارك بالدور الأساسي فيها الطبيب البيطري المسؤول ليس فقط على صحة ورعاية الثروة الحيوانية ولكنه يقف على ثغر الحماية للبشرية من حوالي 300 مرض تسمى الأمراض المشتركة و التي تنتقل بين الانسان والحيوان مسببة مخاطر صحية واقتصادية ضخمة ، مشيرا إلى أنه من كل 4 أمراض جديدة تظهر للبشرية، يوجد 3 منها من أصل حيوانى.

وتابع الأمين العام للأطباء البيطريين: وبناءا على مبدأ الوقاية خير من العلاج يكون للدور الوقائي الذي يتحمل عبئه الطبيب البيطري والذي يتعرض يوميا لمخاطر الاصابة بتلك الامراض المهنية الناتجة من التعامل مع الثروة الحيوانية، سواء المستأنس منها أو غير المستأنس بالمملكة الحيوانية من طيور وحيوانات برية، ويقوم الطبيب البيطرى بدوره فى وقاية الثروة الحيوانية من الأمراض حفاظا عليها وتنمية للاقتصاد المصرى والعالمي وتوفيرا لغذاء آمن وصحي ويحقق به الاكتفاء الذاتي، ولزيادة معدلات الاستهلاك للغذاء ذو الأصل الحيوانى.

وأشار إلى إنعكاس هذا الدور ايضا فى الحفاظ على صحة الانسان سواء بتجنيبه الإصابة بالأمراض المشتركة أو بالحرص على تطبيق مبادئ سلامة الغذاء من المزرعة إلى المستهلك بتطبيق برامج الأمن الحيوى والوقاية والتحصينات وكذلك الاستخدام الأمثل والآمن للأدوية وخاصة المضادات الحيوية والحرص على عدم وجود أي متبقيات للأدوية داخل جسم الحيوان والطيور بما يضمن صحة المواطن المستهلك لمنتجات غذائية ذات أصل حيواني مثل اللحوم والألبان والبيض و غيرها.