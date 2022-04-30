شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب الالتحاق برياض الأطفال بالمدرسة الرسمية الدولية بالعاصمة الإدارية لـ1يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مؤسسة المدارس الرسمية الدولية التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فتح باب التقدم للالتحاق برياض الأطفال للعام الدراسي المقبل 2022،2023، بالمدرسة الرسمية الدولية بالعاصمة الإدارية الجديدة والنوبارية،اعتبارا من اليوم السبت 30 أبريل الجارى وحتى 1 يونيو المقبل إلكترونيا من خلال الرابط الخاص بكل مدرسة، حيث يتم نشره على صفحة المدرسة، مشددة على أنه لن يتم قبول أى طلبات بعد الموعد المحدد، ولن يتم تلقى أى أوراق للتقديم بفروع المدارس وتتساوى الفرص لجميع الطلبات المقدمة.

وكانت مؤسسة المدارس الرسمية الدولية قررت فتح باب التقدم للمدارس الرسمية الدولية حتى 7 مارس الجارى.

وشملت فرص التقدم للعام الدراسى المقبل المدارس الدولية الحكومية في فروع فروع "العبور والشروق وبورسعيد 1 و2 وطنطا والمنصورة وفرع الإسكندرية ودمياط وزهراء مدينة نصر ومصطفى النحاس والسادس من أكتوبر 1و2 و3 وفرع العاشر من رمضان وكفر الشيخ".

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أطلقت تجربة المدارس الرسمية الدولية الحكومية عام 2014، حيث بدأ التجربة بمدرستين دوليتين، ثم وصلت حاليا إلى 19 مدرسة، نقدم فى التقرير التالى خريطة توزيع المدارس وشروط التقدم للعام الدراسى المقبل ومميزاتها.

وتشرف على المدارس وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بقيادة الدكتور رضا حجازى، نائب الوزير ومؤسسة المدارس الرسمية.