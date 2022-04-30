شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تدين التفجير الإرهابى الذى استهدف مسجدا فى العاصمة كابول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدانت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم السبت، التفجير الإرهابي الذي استهدف مسجدًا بالعاصمة كابول بأفغانستان، وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات من الأبرياء.

وتتقدّم مصر بخالص التعازي إلى أفغانستان، وأُسر ضحايا تلك العمليات الإرهابية الغاشمة، مع التمنيات بسرعة الشفاء للمُصابين.

هذا، وتؤكد مصر مجدداً على أهمية تضافر كافة الجهود من أجل مكافحة ظاهرة الإرهاب والعنف والتطرف بكافة أشكالها وصورها.