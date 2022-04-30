بعد توقف 12 عامًا.. الخطوط القبرصية تستأنف رحلاتها إلى مطار القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبيد:

استقبل مطار القاهرة الدولي، اليوم السبت، أولى رحلات شركة الخطوط الجوية القبرصية، وذلك بعد توقف دام 12 عامًا، إذ نظم المطار احتفالًا فور استئناف الرحلات مرة ثانية.

وقالت شركة ميناء القاهرة الجوي في بيان اليوم، إنه تم استقبال الطائرة بتقليد رش المياه علي أرض المهبط، كما قام فريق من العلاقات العامة برئاسة الدكتور طارق إسماعيل رئيس قطاع العلاقات العامة والمراسم بشركة ميناء القاهرة الجوي، باستقبال السفير القبرصي، وبهجت أحمد بهجت مدير شركة نيوستار وكيل خدمات الطيران للخطوط القبرصية، وذلك في استراحة الدرجة الأولى ورجال الأعمال لشركة ميناء القاهرة الجوي.

كما تم متابعة انهاء اجراءات وصول ركاب أول رحلة وسط الإجراءات الاحترازية.​