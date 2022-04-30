طقس الساعات المقبلة.. الأرصاد تعلن درجات الحرارة والظواهر الجوية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس غدا الأحد الموافق 1 مايو 2022 على كافة المناطق.

وقالت الهيئة، في بيان، اليوم السبت، إنه يسود غدا الأحد طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وبالنسبة لحالة الطقس ليلا، يسود طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للبرودة على السواحل الشمالي، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وجاءت تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا على النحو التالي: