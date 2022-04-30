مدبولي يتابع جهود لجنة الاستغاثات الطبية خلال شهر أبريل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد غايات:

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الجهود المبذولة من قبل اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بالمجلس، خلال شهر أبريل الجاري، وذلك من خلال التقرير المقدم من الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء، رئيس اللجنة.

وأثنى رئيس الوزراء على الجهود المبذولة من قبل اللجنة الطبية العليا والاستغاثات، وتعاملها الفوري مع ما يتم رصده من استغاثات للمواطنين تتعلق بالقطاع الصحي، وسعيها لتوفير الرعاية الطبية اللازمة لهم بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.

وأكد مدبولي أهمية الاستمرار في تكثيف هذه الجهود من أجل المساعدة في رفع المعاناة عن المرضى وذويهم، وتوفير كافة سبل الدعم الممكنة لهم، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعمل على توفير الرعاية الصحية الشاملة واللائقة لجميع المصريين.

كما أشاد مدبولي بتعاون الجهات المسئولة عن الخدمات الصحية في الاستجابة لأي شكوى أو استغاثة، مؤكدا: نعمل من أجل تحقيق هدف واحد هو خدمة المواطن المصري.

من جانبه، أوضح الدكتور حسام المصري أنه تمت الاستجابة خلال الفترة المشار إليها لنحو 486 حالة، تم رصدها عبر الصحف والمواقع الإخبارية، ومواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء إلى أن الاستجابات خلال شهر أبريل الجاري شملت صدور 179 قرار علاج من رئيس الوزراء على نفقة الدولة، للفئات الأكثر احتياجا، فضلاً عن إجراء 127 عملية جراحية، وإصدار 20 قرارا خاصا بإجراء عمليات زراعة النخاع ذات التوافق النصفي.

وأضاف أن مجهودات اللجنة خلال الشهر الجاري تضمنت تنفيذ الإجراءات الطبية لـ 90 حالة من مرضى الأورام وعمليات الجامانايف، وتوفير الأدوية لـ 35 استغاثة تم رصدها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مع تركيب أطراف صناعية وأجهزة تعويضية لـ 32 حالة من ذوي الاحتياجات الخاصة.​