ضبط المتهمين بإلقاء أكياس مياه على المارة والسيارات في الإسماعيلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على 4 أشخاص بالإسماعيلية لقيامهم بإلقاء أكياس معبأة بالمياه على المارة والسيارات.

وأثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة أول الإسماعيلية، بمديرية أمن الإسماعيلية لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، تمكنت من ضبط (4 أشخا، وجميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية) حال استقلالهم دراجة نارية "تروسيكل" قيادة أحدهم، وذلك لقيامهم بإلقاء أكياس بلاستيكية معبأة بالمياه على المارة والسيارات بدائرة القسم.

بمواجهتهم أقروا بارتكابهم الواقعة بقصد المزاح، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.