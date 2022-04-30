ادعاء تحرش ومشاجرة.. الداخلية تكشف ملابسات فيديو تضرر سيدة من مُدرِّس ابنتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات تضرر سيدة من تحرش شخص بابنتها أثناء درس خصوصي بمنزلها.

كان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا مقطع فيديو تضمن تضرر إحدى السيدات من قيام أحد الأشخاص بالتحرش بكريمتها أثناء إعطائها درس خصوصى بمنزلها.. الأجهزة الأمنية تتمكن من ضبط طرفي الواقعة.

بالفحص، تبين أنه بتاريخ 29 الجاري تبلغ لقسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة من (أحد الأشخاص ونجلته) طرف أول - (كيميائي "يقوم بتدريس مادة العلوم") طرف ثاني – بحدوث مشادة كلامية بين الطرفين وتم التراضى والصلح فيما بينهم وتم تحرير محضر بالواقعة، دون ذكر واقعة التحرش.

وفي وقت لاحق وعقب بث مقطع الفيديو المشار إليه تم تقنين الإجراءات وضبط المشكو في حقه ووالدة الفتاة "القائمة على بث مقطع الفيديو" وتولت النيابة العامة التحقيق.