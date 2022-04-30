قضايا الدولة تهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بعيد الفطر المبارك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

يهنئ المستشار حسين مصطفى فتحي رئيس هيئة قضايا الدولة والمستشارون أعضاء المجلس الأعلى للهيئة وجميع مستشاري الهيئة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والشعب المصري العظيم بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وجاء في بيان الهيئة نسأل الله أن يعيده على فخامته بموفور الصحة والعافية وعلى الشعب المصري العظيم والأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات".

"وكل عام وسيادتكم ومصرنا الحبيبة بخير وأمن وأمان وسلامة واستقرار وازدهار في ظل قيادتكم الحكيمة".

صرَّح بذلك المستشار سامح سيد نائب رئيس قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.