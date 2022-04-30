سقوط مزوري العملات الورقية في القاهرة.. أحدهما هارب من 93 قضية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، شخصين لقيامهما بمزاولة نشاط إجرامي في مجال تزوير العملات الورقية وترويجها، أحدهما محكوم عليه في 93 قضية.

كانت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، أفادت بقيام (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة الساحل بالقاهرة - مطلوب التنفيذ عليه فـى عدد 93 قضية "إيصال أمانة، تبديد" بلغت مدة الحبس فيها 38 سنة)، بتغيير محل إقامته بدائرة قسم المنشية بالإسكندرية خشية ضبطه.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه.. وبحوزته (مبالغ مالية "مُقلدة") وبمناقشته قرر تحصله على المضبوطات من (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة المنشية) وأنه يقتصر دوره على ترويج تلك العُملات على عملائه.

وتم ضبط الأخير وبتفتيش مسكنه عُثر على (جهاز كمبيوتر محمول "لاب توب" - طابعة ألوان – مبالغ مالية "مُقلدة" – كمية من مخدر الحشيش) وبمواجهته قرر بحيازته للمضبوطات لاستخدامها فـي طباعة وتقليد العُملات الورقية والمواد المخدرة للإتجار.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.