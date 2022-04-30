شكرا لقرائتكم خبر عن تيسير مطر ينعي لاعب المصرى القاهرى محمد هلال بطل رفع الأثقال من ذوي الهمم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعي النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ ورئيس مجلس إدارة النادى المصرى القاهرى، لاعب النادي محمد هلال بطل رفع الأثقال من ذوي الهمم، الذى وفاته المنية صباح اليوم السبت إثر إصابته بسكتة قلبية.

وتقدم تيسير مطر، لأسرة اللاعب محمد هلال بخالص العزاء والمواساة، كما تقدم بالعزاء لأسرة ذوى الهمم بالنادى المصرى القاهري التي فقدت اليوم نجما من نجومها، داعيا الله أن يرحمه ويلهم أسرته الصبر".