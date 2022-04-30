شكرا لقرائتكم خبر عن عيد الفطر 2022.. نشاط رياح وشبورة.. تفاصيل حالة الطقس خلال إجازة العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم السبت حتى الخميس المقبل، حيث تشهد البلاد، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية، معتدل على السواحل الغربية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وينشر ”الخليج 365” تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة، كما يلى:.

- السبت 30 أبريل:

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب البلاد وسيناء وشمال محافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة.

- الأحد 1 مايو:

شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية.

- الإثنين 2 مايو:

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة على الصحراء الغربية على فترات متقطعة.

- الثلاثاء 3 مايو:

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

- الأربعاء 4 مايو:

نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

- الخميس 5 مايو:

نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.