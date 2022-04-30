شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الفلك: صلاة عيد الفطر 2022 فى الخامسة و36 دقيقة بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، المزيد من الأخبار والتقارير الهامة، أبرزها تحديد المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، مواعيد صلاة عيد الفطر المبارك بعد غد الاثنين، حيث ستكون في القاهرة في الساعة الخامسة و36 دقيقة والجيزة فى الساعة الخامسة و37 دقيقة.
رئيس الوزراء يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة عيد الفطر المبارك
هنأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.
أسعار الذهب ترتفع 10 جنيهات فى نهاية تداولات الأسبوع وعيار 21 بـ1120 جنيها
شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر ارتفاعا بحوالي 10 جنيهات في ختام تداولات الأسبوع، حيث ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 من 1110 إلى 1120 جنيها، وذلك لليوم الثاني بعد ارتفاع أمس بحوالي 15 جنيها ليصبح إجمالي صعود أسعار المعدن الأصفر في مصر 25 جنيها في السوق المصري.
حدد المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، مواعيد صلاة عيد الفطر المبارك بعد غد الاثنين، حيث ستكون في القاهرة في الساعة الخامسة و36 دقيقة والجيزة فى الساعة الخامسة و37 دقيقة، بينما تكون في الإسكندرية في الساعة الخامسة و40 دقيقة، وذلك طبقا للحسابات الفلكية التي أجراها علماء المعهد.
أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه فى حالة اكتشاف تهكير الطالب للتابلت فى امتحانات الفصل الدراسي الثانى للصفين الأول والثانى الثانوى العام، يتم تحرير محضر بواسطة التطوير التكنولوجي والشئون القانونية، ويعتبر الطالب "راسبا في المادة" بعد إقرار المحضر.
تعاملت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، مع ما تم رصده وتلقته من شكاوى للمواطنين تتعلق بالحصول على مستحقاتهم المالية، أو اتمام بعض التسويات، أو سداد بعض الالتزامات عبر الوسائط الحديثة التى تتيحها الجهات الحكومية للمواطنين ضمن جهود الدولة نحو التحول الرقمى، ونجحت المنظومة فى اتخاذ ما يلزم من إجراءات بالتعاون والتنسيق مع الوزارات والجهات المختصة لإزالة أسباب تلك الشكاوى، وذلك فى إطار جهود الدولة بهدف تيسير مختلف الإجراءات الخاصة بتعامل المواطنين مع الجهات الحكومية المختلفة، وبما يحفظ حقوق المواطنين ويعزز مستويات الثقة بالاستفادة من التقدم الملموس في ميكنة الخدمات المقدمة لهم.
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بعث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر؛ بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.
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