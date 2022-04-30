أخبار مصر.. الفلك: صلاة عيد الفطر 2022 فى الخامسة و36 دقيقة بالقاهرة

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القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، المزيد من الأخبار والتقارير الهامة، أبرزها تحديد المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، مواعيد صلاة عيد الفطر المبارك بعد غد الاثنين، حيث ستكون في القاهرة في الساعة الخامسة و36 دقيقة والجيزة فى الساعة الخامسة و37 دقيقة.

هنأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

رئيس الوزراء يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة عيد الفطر المبارك

شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر ارتفاعا بحوالي 10 جنيهات في ختام تداولات الأسبوع، حيث ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 من 1110 إلى 1120 جنيها، وذلك لليوم الثاني بعد ارتفاع أمس بحوالي 15 جنيها ليصبح إجمالي صعود أسعار المعدن الأصفر في مصر 25 جنيها في السوق المصري.

حدد المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، مواعيد صلاة عيد الفطر المبارك بعد غد الاثنين، حيث ستكون في القاهرة في الساعة الخامسة و36 دقيقة والجيزة فى الساعة الخامسة و37 دقيقة، بينما تكون في الإسكندرية في الساعة الخامسة و40 دقيقة، وذلك طبقا للحسابات الفلكية التي أجراها علماء المعهد. أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه فى حالة اكتشاف تهكير الطالب للتابلت فى امتحانات الفصل الدراسي الثانى للصفين الأول والثانى الثانوى العام، يتم تحرير محضر بواسطة التطوير التكنولوجي والشئون القانونية، ويعتبر الطالب "راسبا في المادة" بعد إقرار المحضر. التعليم: رسوب الطالب فى المادة حال اكتشاف تهكير التابلت بامتحانات الثانوى تعاملت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، مع ما تم رصده وتلقته من شكاوى للمواطنين تتعلق بالحصول على مستحقاتهم المالية، أو اتمام بعض التسويات، أو سداد بعض الالتزامات عبر الوسائط الحديثة التى تتيحها الجهات الحكومية للمواطنين ضمن جهود الدولة نحو التحول الرقمى، ونجحت المنظومة فى اتخاذ ما يلزم من إجراءات بالتعاون والتنسيق مع الوزارات والجهات المختصة لإزالة أسباب تلك الشكاوى، وذلك فى إطار جهود الدولة بهدف تيسير مختلف الإجراءات الخاصة بتعامل المواطنين مع الجهات الحكومية المختلفة، وبما يحفظ حقوق المواطنين ويعزز مستويات الثقة بالاستفادة من التقدم الملموس في ميكنة الخدمات المقدمة لهم. "الشكاوى الحكومية" تستجيب لشكوى تتعلق بالمعاشات وتساعد مواطنا فى استرجاع حقه

أسعار الذهب ترتفع 10 جنيهات فى نهاية تداولات الأسبوع وعيار 21 بـ1120 جنيهاالفلك: صلاة عيد الفطر فى الخامسة و36 دقيقة بالقاهرة.. و5.37 دقيقة بالجيزة

قال المهندس حسام البسطويسي نائب رئيس هيئة السكك الحديدية، إنّ 122 قطارا تدخل الخدمة بداية من 25 أبريل حتى العاشر من مايو المقبل، ما بين مكيفة عادية، بين القاهرة وأسوان والإسكندرية وأسوان، وغيرها.

السكة الحديد: من يحجز التذاكر أون لاين عبر التطبيق ليس ملزما بطباعتهارئيس الوزراء يهنئ شيخ الأزهر بمناسبة عيد الفطر المبارك

بعث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر؛ بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

أعلنت هيئة الطاقة الذرية برئاسة الدكتور عمرو الحاج أن علماء البحوث الزراعية بالهيئة بدأوا فى حصاد إنتاج حقول طفرات القمح الجديدة التي تمت زراعتها بموقع الهيئة بأنشاص.

الطاقة الذرية: استنباط طفرات جديدة للقمح وبدء حصاد المحصول بزيادة الإنتاج 33%

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم السبت، انخفاضا فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء ليسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية، معتدل على السواحل الغربية ، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيف ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد

الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة على كافة الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

أعلنت جهات حكومية مختلفة، مواعيد الإجازة خلال أسبوع عيد الفطر المبارك، وينشر ”الخليج 365” مواعيد الإجازة والعمل لكل من البنوك والبورصة والبريد وفروع شركات المحمول خلال الأسبوع الجاري. قالت الدكتور منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد اليوم انخفاضا فى درجات الحرارة بحوالي 3 درجات عن الأمس، ومتوقع أن تكون درجة الحرارة فى القاهرة الكبرى 33 درجة مئوية، لافتة إلى الطقس اليوم سوف يكون شبيه بالطقس المتوقع خلال أول أيام عيد الفطر. "الأرصاد" تحذر المواطنين من التعرض لأشعة الشمس خلال ظهيرة أول أيام العيد

إجازة البنوك والبورصة والبريد وفروع شركات المحمول خلال أسبوع عيد الفطر