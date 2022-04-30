تغريم 5 آلاف مواطن لعدم ارتداء الكمامة.. ومصادرة 671 أرجيلة بالمقاهي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عاطف مراد:

واصلت وزارة الداخلية جهودها؛ حرصاً على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس، وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من انتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعي بارتداء الكمامات الواقية.

وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة عن تحرير محاضر لـ5654 شخصًا لعدم إرتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد 5638 شخصًا، وإتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 16 شخصًا لم يسددوا الغرامة المقررة.

وتحرير 437 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط 126 قضية في مجال منع تداول الأرجيلة، بإجمالي مضبوطات 671 أرجيلة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة، وجارٍ استمرار الحملات حرصاً على سلامة المواطنين.