القبض على المتهم بالتعدي على فرد الأمن بكمبوند المعادي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-سامح غيث:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من القبض على أحد الأشخاص بعد تعديه على موظف أمن إداري بأحد "المجمعات السكنية" بالقاهرة، عقب تداول مقطع فيديو على موقع "فيس بوك".

وتمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات مقطع الفيديو المشار إليه، وتبين أنه بتاريخ 29 الجاري تبلغ لقسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة، من موظف أمن إداري بأحد المجمعات السكنية بتضرره من (أحد الأشخاص – مقيم بذات المجمع السكنى محل عمله)، لقيامه بالتعدي عليه بالسب والقذف والضرب بالأيدي وإحداث إصابته "كدمات متفرقة بالجسم"، وذلك لقيام المُبلغ بإستيقاف سيارة ميكروباص بها عدد 4 أشخاص طلبوا الدخول الى المجمع السكنى في طريقهم للمشكو في حقه لإصلاح سيارته مخالفين بذلك تعليمات إدارة أمن المجمع بشأن حظر دخول السيارات الميكروباص.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المشكو فى حقه.. وتولت النيابة العامة التحقيق.