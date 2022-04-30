الداخلية تنظم إفطارًا جماعيًا للنزيلات الحاضنات وأطفالهن بوادي النطرون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

نظم قطاع الحماية المُجتمعية إفطار جماعي بمركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون، "نساء" للنزيلات الحاضنات، وأطفال النزيلات المودعين بمؤسسات خارجية لزيارة أمهاتهن المودعات بالمركز والإفطار بصحبتهن.

وقالت الوزارة في بيان لها، إنه بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك فقد تم توزيع "أطقم ملابس" على الأطفال احتفالا وابتهاجا بتلك المناسبة وقد كان لتلك الفعالية بالغ الأثر لدى النزيلات وأطفالهن.

بعد اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تنفذها وزارة الداخلية داخل كافة الجهات الشرطية ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان وإعادة تأهيل نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل لانخراطهم في مدارج المجتمع عقب انقضاء العقوبة وتحقيق أكبر قدر من الاستقرار النفسي والاجتماعي للنزلاء وإتاحة الفرص لهم لمشاركة ذويهم بمختلف المناسبات.