لافتة تشعل حرب الشماريخ في ترسا.. كواليس تحطيم مطعم وضرب مالكيه فجرا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

لم تمر سوى ساعات قليلة على تداول مقطع فيديو يرصد أعمال بلطجة واقتحام وتحطيم مطعم بشارع ترسا بمنطقة الطالبية غرب الجيزة حتى تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين.

إدارة الرصد تابعت تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" يظهر خلاله قيام بعض الأشخاص بالاعتداء على أحد المطاعم باستخدام ألعاب نارية وإحداث تلفيات به.

تحريات العقيد عمرو حجازي مفتش فرقة الطالبية والعمرانية توصلت إلى أن شخصين قاما بالاعتداء على مالكي المطعم وإحداث إصابتهما على إثر حدوث مشادة كلامية بينهم بسبب خلافات الجيرة والمحال ملكهما بمنطقة ترسا بدائرة القسم.

تبين أن مالكي المطعم وضعا لافتة كبيرة الحجم على المطعم الخاص بهما مما أضر بالمحل الخاص بالطرف الثانى.

عقب تقنين الإجراءات، تمكن الرائد محمد نجيب رئيس مباحث الطالبية ومعاونيه من ضبط المشكو فى حقهما واللذان أقرا بارتكاب الواقعة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأحاله اللواء علاء فاروق مدير أمن الجيزة إلى النيابة العامة للتحقيق.