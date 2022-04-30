بعد 7 وقائع .. سقوط عصابة سرقة الدراجات النارية في الشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، عناصر تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدراجات النارية في محافظة الشرقية.

كانت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الشرقية قيام (شخصين "لهما معلومات جنائية" مقيمان بالشرقية) بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص في ارتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية بأسلوب "قطع الدائرة الكهربائية".

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما حال استقلالهما دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" بدائرة قسم شرطة ثان الزقازيق وبحوزة أحدهما (فرد محلى وطلقة لذات العيار).

وبمواجهتهما اعترفا بسرقة الدراجة النارية المضبوطة بحوزتهما وأضافا بارتكابهما 7 وقائع أخرى بدوائر (قسمي شرطة "أول وثان الزقازيق" - مركزي "منيا القمح وأبو كبير") وأضاف أحدهما بحيازته للسلاح بقصد الدفاع.

وأرشدا عن الدراجات النارية المُستولى عليها لدى عميلهما "سيئ النية" ("له معلومات جنائية" مقيم بدائرة مركز شرطة ههيا) تم ضبطه وبحوزته المسروقات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.