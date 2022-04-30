الداخلية: استئناف العمل بالإدارة العامة لتصاريح العمل ثاني أيام العيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

قالت وزارة الداخلية، إنه تقرر استئناف العمل بمقر الإدارة العامة لتصاريح العمل بالمجمع الأمني بالقاهرة الجديدة، ابتداء من ثاني أيام عيد الفطر المبارك، من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الثالثة مساءً.. لاستقبال المواطنين المصريين القادمين من الخارج لقضاء أجازه العيد والراغبين في استخراج تصاريح العمل.

جاء ذلك في إطار توجيهات وزير الداخلية بتقديم كافة التيسيرات للمواطنين العائدين من الخارج والمعارين للعمل خارج البلاد في استخراج تصاريح العمل لهم وبمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك.