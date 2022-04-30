ضبط 5 أشخاص استدرجوا آخرين وأجبروهم على توقيع إيصالات أمانة بالبحيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط 5 أشخاص لقيامهم باستدراج آخرين، وإكراههم على توقيع إيصالات أمانة وبحوزتهم أسلحة نارية وذخائر في البحيرة.

كان قسم شرطة غرب النوبارية بمديرية أمن البحيرة، تلقى بلاغًا من (أحد الأشخاص - مقيم بمدينة السادات) بتلقيه اتصال تليفوني من شقيقه وأبلغه بمقابلة أحد الأشخاص "غير معلوم لديه" بالطريق الصحراوي لتوصيله إليه وأثناء ذلك قام مجهولين باقتياده لإحدى المزارع وأجبروه على توقيع إيصالات أمانة لصالح شخصين (مستأجران مزارع دواجن- مقيمان بدائرة مركز شرطة حوش عيسى) وعقب ذلك قاموا باقتياده وإنزاله بالطريق الصحراوي وعلل قيامهم بذلك لوجود خلافات مالية بين شقيقه والمذكورَين لقيام شقيقه وآخرين بالنصب عليهم .

وتم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة المتهمان المذكوران بمشاركة (عدد 3 آخرين "لأحدهما معلومات جنائية" - مقيمين بمحافظة البحيرة) حيث تبين قيام شقيق الـمُبلغ بالنصب على المتهمان المشار إليهما والتحصل منهما على مبالغ مالية واللذان بدورهما قاما بالاستعانة بباقي المتهمين واستدراج الـمُبلغ وشقيقه واحد تلو الآخر لإحدى المزارع المستأجرة لأحد المتهمين، كائنة بدائرة مركز حوش عيسى واحتجازهما وإكراههما على توقيع 52 إيصال أمانة وذلك للنيل من شقيق الـمُبلغ.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم بالمزرعة المشار إليها وبحوزة إثنين منهم (2 بندقية خرطوش - عدد من الطلقات لذات العيار) وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه وأرشد أحد المتهمين عن إيصالات الأمانة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.