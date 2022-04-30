وزير الري: لا ندخر جهدا في الاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

عقد الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، اجتماعا مع المهندسة إيمان عبدالعزيز، رئيس الإدارة المركزية للتفتيش الفني والمالي والإداري، والمشرف على خدمة المواطنين وشئون مجلسي النواب والشيوخ، لمتابعة موقف منظومة الشكاوى بالوزارة.

وصرح الدكتور عبدالعاطي بأن الوزارة لا تألو جهدا في الاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين وحسمها أولا بأول إيمانا بدور الوزارة في توفير كافة الاحتياجات المائية للمنتفعين، وأن كافة المشروعات والإجراءات التي تقوم بها الوزارة تهدف لخدمة المزارعين في المقام الأول.

وأشار وزير الري إلى أن التعامل الفعال مع شكاوى المواطنين يأتي في إطار منظومة دقيقة لمتابعة الشكاوى على مستوى الوزارة وعلى مستوى منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء، حيث يتم على الفور وبمجرد ورود الشكوى توجيه الإدارات المختصة بسرعة فحص وحسم الشكوى.

وخلال شهر أبريل الجاري، وجهت الأجهزة المعنية بالوزارة، الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالشرقية بسرعة بحث عدد من شكاوى المواطنين الواردة من منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء، والتي تشير لتضرر الأهالي بقرية الصوفية التابعة لمركز أولاد صقر بمحافظة الشرقية من تراكم القمامة والمخلفات بترعة المعترض، حيث تمت المعاينة على الطبيعة وإصدار أمر تطهير للترعة، وحسم الشكوى وإزالة أسبابها.

وفي محافظة بني سويف، وردت شكوى من منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء بشأن تضرر الأهالي بعزبة البرية بالمحافظة بتراكم المخلفات بترعة ميدوم المارة داخل الكتلة السكنية، حيث تم التوجيه للإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة بني سويف بسرعة بحث وحسم الشكوى، وبالمعاينة على الطبيعة تبين أن هذه المنطقة محاطة من البرين بكتلة سكنيه كثيفة، حيث تم تطهير الترعة وحسم الشكوى مع التوجيه بقيام الإدارة العامة لري بني سويف بتطهير الترعة بصفة مستمرة.

وفي محافظة المنوفية، وردت شكوى من منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء بشأن تضرر الأهالي بقرية الكمايشة بمركز تلا بالمحافظة بسبب تراكم المخلفات والحيوانات النافقة بالترعة المارة داخل بالكتلة السكنية، حيث تم تكليف الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة المنوفية بسرعة بحث وحسم الشكوى، وعليه فقد تم إصدار أمر تطهير ونقل المخلفات وتوجيه معدات وأجهزة الإدارة المختصة إلى موقع الشكوى وحسم الشكوى وإزالة أسبابها.

كما وردت شكوى من منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء بشأن تضرر بعض الأهالي بقرية الولجا بمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية بسبب انقطاع مياه الري عن مسقى السنيتي، وعلى الفور تم تكليف الإدارة المختصة للمعاينة على الطبيعة حيث تم حسم الشكوى وتوصيل المياه بالمسقى مع المرور الدوري للتأكد من وصول المياه للنهاية.

جدير بالذكر أن مؤشر إنجاز الشكاوى بوزارة الموارد المائية والري بمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء أوضح أن نسبة تنفيذ الشكاوى خلال الفترة من يناير 2021 حتى نهاية مارس 2022 بلغت 97%.

وانتهت الوزارة من بحث ودراسة 1040 شكوى وطلبا واستغاثة خلال شهر مارس 2022، كما تمكنت أجهزة الوزارة من التصدي للعديد من التعديات التي ورد بشأنها عدد من الشكاوى والاستغاثات على منظومة الشكاوى الحكومية، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 110 مخالفا ثبت تعديهم على المجاري المائية المائية والتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية لإزالة تلك التعديات.