برلماني يسأل وزيرة التجارة عن خطة تذليل الإجراءات أمام المستثمر الصناعي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، اليوم السبت، بسؤال موجه إلى وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، بشأن إجراءات الحكومة لتذليل الإجراءات أمام المستثمر الصناعي.

ووجه محسب تساؤلًا إلى الوزيرة، قائلاً: "ما خطة الوزارة لتذليل الإجراءات أمام المستثمر الصناعى؟"، مؤكدًا أن الصناعة هي قاطرة التنمية الاقتصادية، التي توليها الدولة المصرية اهتمامًا كبيرًا، من خلال خلق بيئة تشريعية وإجرائية جاذبة للاستثمارات.

وأضاف محسب أن القيادة المصرية عملت على تعظيم الاستثمارات الأجنبية في مصر، من خلال تذليل أية عقبات أمامهم، بما يُحفزهم على التوسع في أنشطتهم الإنتاجية، على النحو الذي يتسق مع جهود الدولة للنهوض بالصناعة الوطنية في شتى القطاعات.

وأكد عضو مجلس النواب أهمية الجانب الإجرائي، مطالبًا باتخاذ خطوات جادة من جانب وزارة التجارة والصناعة، لتذليل الإجراءات أمام المستثمرين لتسريع وتيرة عملهم، مشددًا على أن التكنولوجيا مفتاح الدولة لتذليل الإجراءات، وذلك بالاتجاه نحو الميكنة وتفعيل منظومة الشباك الواحد للتسهيل على المستثمر بتوحيد وتبسيط الإجراءات، بحيث يمكن للمستثمر إنهاء إجراءات استخراج التراخيص والسجل الصناعي والتعامل على الأراضي الصناعية.

وشدد النائب على أهمية تيسير إجراءات الحماية المدنية دون التهاون فيها، وبذلك يتم توفير الكثير من الوقت والمجهود، الذي يعرقل عمل المستثمرين، ويدفعهم للبحث عن بيئة أكثر يسرًا.

وقال النائب: أطالب وزارة التجارة والصناعة بتوضيح حجم الإجراءات التي اتخذتها لتسهيل إنهاء إجراءات المشروعات الاستثمارية، سواء في ما يتعلق بالميكنة ونظام الشباك الواحد، والرد على السؤال كتابة.