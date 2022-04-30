سد النهضة والتخزين الثالث.. خبير مياه يشرح تفاصيل تعلية جانبي السد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا بجامعة القاهرة وخبير الموارد المائية والري، إنه تم رفع بعض الأجزاء الرئيسية على جانبي سد النهضة حتى مستوى 605 أمتار فوق سطح البحر خاصة المناطق المحيطة بالممر الأوسط، على أن تتم التسوية فيما بعد.

وأضاف شراقي، في بيان، عبر صفحته على فيسبوك: الممر الأوسط كما هو عند مستوى 576 مترا، وسيتم التركيز على تعليته خلال الشهرين القادمين بهدف الوصول إلى منسوب 595 مترا والذي يسمح بتخزين حوالي 10.5 مليار متر مكعب لتكملة التخزين الإجمالي إلى 18.5 مليار متر مكعب والذي كان مستهدفا خلال العامين الماضيين.

وأوضح أستاذ الجيولوجيا بجامعة القاهرة أن الأعمال الخرسانية مستمرة حتى حدوث الفيضان أعلى الممر الأوسط نهاية شهر يوليو القادم مع استمرار فتح إحدى بوابات التصريف التي تسمح بمرور حوالي 30 مليون متر مكعب يوميا وتزداد إلى 50 مليون متر مكعب بارتفاع منسوب البحيرة أثناء الفيضان.

وأضاف خبير الموارد المائية أن التخزين الثالث يتوقف على مدى الارتفاع الذي ستتوقف عنده أعمال التعلية عند وصول الفيضان.

وأشار شراقي إلى أن التخزين الثالث سواء كان محدودا أو كاملا لن يضر المواطن المصري مائيا لأسباب عديدة إلا أنه يعد خرقا رابعا (بعد تخزينين وتشغيل توربين) للاتفاقيات الدولية وإعلان مبادئ سد النهضة 2015، والأعراف والمبادئ الدولية، واستمرار لسياسة أديس أبابا في فرض سياسة الأمر الواقع التي ترفضها بشدة كل من القاهرة والخرطوم.

واختتم شراقي: ليس معنى عدم الضرر أن تتمادى إثيوبيا في اتخاذ قرارات منفردة، لأن من لايضر اليوم قد يضر غدا.​