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أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

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القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.

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‏‎‏‎وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضروات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، اليوم السبت وجاءت كالتالى:-

 

‏‎‏‎‏‎- الطماطم بسعر 12.5 جنيه للكيلوجرام.

‏‎‏‎- البطاطس 6.25 جنيه.

‏‎‏‎- البصل الأبيض 3.75 جنيه.

‏‎‏‎- ‏‎البصل الأحمر بـ 3.75 جنيه

‏‎‏‎- الكوسة بـ 7 جنيهات .

‏‎‏‎- الجزر بـ 6.5 جنيه.

‏‎‏‎- الخيار بـ 8.5 جنيه.

‏‎‏‎‏‎- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات.

‏‎‏‎- الفلفل الرومى بـ 11 جنيها.

‏‎‏‎- الباذنجان الأبيض بـ 9 جنيهات.

‏‎‏‎- الباذنجان العروس 7 جنيهات

‏‎‏‎‏‎‏‎الفلفل البلدى 13جنيها

‏‎‏‎- الفلفل الألوان 22 جنيها.

‏‎‏‎- الليمون بـ 14 جنيها.

فاصوليا 11‎ جنيها.

‏- بلح بارحى 34 جنيها.

‏‎- البسلة 12.5 جنيه.

‏‎‏‎‏‎‏‎- كمثرى لبنانى 25 جنيها.

‏‎وورق عنب 19 جنيها.

‏‎‏‎- تفاح إيطالى 23 جنيها.

برتقال بلدى 5 جنيهات.

الفراولة 11 جنيها.

جوافة 14جنيها.

 

 

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