شكرا لقرائتكم خبر عن 5 تحذيرات لمرضى الكلى فى رمضان.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية التابع لمركز البحوث الزراعية عددا من التحذيرات الأساسية لمرضى الكلى في رمضان، تتضمن الانتباه لعلامات الخطورة، التي تدل على الحاجة لمراجعة طبية عاجلة لاحتمالية وجود مشكلة طارئة.

وتشمل علامات الخطورة 5 أشياء نرصدها فى التقرير التالى:

1- انتفاخ وتورم في الجسم أو الوجه.

2- صعوبة في التنفس.

3- دوخة وفقدان الشهية.

4- انخفاض الشهية بشكل ملحوظ.

5- الإحساس باضطراب درجة الوعي.