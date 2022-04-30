شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد: من يحجز التذاكر أون لاين عبر التطبيق ليس ملزما بطباعتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس حسام البسطويسي نائب رئيس هيئة السكك الحديدية، إنّ 122 قطارا تدخل الخدمة بداية من 25 أبريل حتى العاشر من مايو المقبل، ما بين مكيفة عادية، بين القاهرة وأسوان والإسكندرية وأسوان، وغيرها.

وأضاف البسطويسي في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر، أنّ الهيئة أتاحت حجز التذاكر من منافذ عدة، بواقع 458 شباكا على مستوى الهيئة، ومكاتب المدينة وماكينات خاصة في الجامعات والهيئات القضائية والنقابات، وماكينات صرف ذاتية، بالإضافة إلى موقع الهيئة عن طريق التطبيق.

وتابع: "من يحجز أون لاين عن طريق التطبيق لن يكون ملزما بطبع التذكرة، حيث يراها رئيس القطار على الموبايل"، مشيرًا إلى أنّ مواعيد القطارات لن تتغير، كما أن القطارات الأوروبية التي تتعاقد عليها الدولة المصرية لها جداول معينة، كما أنّ الأسعار ثابتة ونفس المحطات.

وأوضح: "في هذه الفترة نعمل بخطة طوارئ للتعامل مع أي أزمة، بالإضافة إلى لجان تفتيش، وتنسيق مع شرطة النقل والمواصلات، ونقوم بتأمين الوضع بالشكل المناسب".