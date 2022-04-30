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تعرف على موعد صلاة عيد الفطر بمحافظات ومدن الجمهورية.. إنفو جراف

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القاهرة - سامية سيد - يولد هلال شهر شوال مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة العاشرة والدقيقة 28 مساء بتوقيت القاهرة المحلي يوم السبت 29 من رمضـان 1443 هـ الموافق 2022 / 4 / 30 م ( يوم الرؤية ) .

أول يوم العيد الفطر 2022

ووفقا لإمساكية شهر رمضان لعام 1443 هجريا الموافق 2022 ميلاديا،  يكون يوم الأحد 2022 / 5 / 1 م هو المتمم لشهـر رمضان 1443 هـ ، وتكون غرة شهر شوال 1443 هـ فلكياً يوم الإثنين 2022 / 5 / 2 م ( عيد الفطر المبارك ) ، وصلاته بالقاهرة 5:36 صباحا.

موعد صلاة عيد الفطر

وينشر ”الخليج 365” موعد صلاة عيد الفطر المبارك في محافظات ومدن جمهورية مصر العربية، وذلك وفق الحسابات الفلكية لمعهد الفلك: 

 

 

القاهرة 5:36

 

الجيزة 5:37

 

الإسكندرية 5:40

 

بورسعيد 5:30

 

السويس 5:31

 

العريش 5:25 

 

الطور 5:30

 

سانت كاترين 5:28

 

طابا 5:23

 

شرم الشيخ 5:27

 

دمنهور 5:38

 

طنطا 5:36

 

المنصورة 5:34

 

الزقازيق 5:35

 

بنها 5:36

 

شبين الكوم 5:37

 

كفر الشيخ 5:36

 

الفيوم 5:39

 

بنى سويف 5:38

 

المنيا 5:41

 

أسيوط 5:41

 

سوهاج 5:40

 

قنا 5:36

 

أسوان 5:38

 

أبو سمبل 5:46

 

مرسى مطروح 5:50

 

الغردقة 5:30

 

الخارجة 5:47

 

الإسماعيلية 5:31 

 

دمياط 5:32

 

السلوم 5:58

 

نويبع 5:24

 

حلايب 5:26

 

شلاتين 5:29

 

 

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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