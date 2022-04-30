شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد صلاة عيد الفطر بمحافظات ومدن الجمهورية.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يولد هلال شهر شوال مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة العاشرة والدقيقة 28 مساء بتوقيت القاهرة المحلي يوم السبت 29 من رمضـان 1443 هـ الموافق 2022 / 4 / 30 م ( يوم الرؤية ) .

أول يوم العيد الفطر 2022 ووفقا لإمساكية شهر رمضان لعام 1443 هجريا الموافق 2022 ميلاديا، يكون يوم الأحد 2022 / 5 / 1 م هو المتمم لشهـر رمضان 1443 هـ ، وتكون غرة شهر شوال 1443 هـ فلكياً يوم الإثنين 2022 / 5 / 2 م ( عيد الفطر المبارك ) ، وصلاته بالقاهرة 5:36 صباحا.

موعد صلاة عيد الفطر وينشر ”الخليج 365” موعد صلاة عيد الفطر المبارك في محافظات ومدن جمهورية مصر العربية، وذلك وفق الحسابات الفلكية لمعهد الفلك:

القاهرة 5:36

الجيزة 5:37

الإسكندرية 5:40

بورسعيد 5:30

السويس 5:31

العريش 5:25

الطور 5:30

سانت كاترين 5:28

طابا 5:23

شرم الشيخ 5:27

دمنهور 5:38

طنطا 5:36

المنصورة 5:34

الزقازيق 5:35

بنها 5:36

شبين الكوم 5:37

كفر الشيخ 5:36

الفيوم 5:39

بنى سويف 5:38

المنيا 5:41

أسيوط 5:41

سوهاج 5:40

قنا 5:36

أسوان 5:38

أبو سمبل 5:46

مرسى مطروح 5:50

الغردقة 5:30

الخارجة 5:47

الإسماعيلية 5:31

دمياط 5:32

السلوم 5:58

نويبع 5:24

حلايب 5:26

شلاتين 5:29