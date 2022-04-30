شكرا لقرائتكم خبر عن المرور: كاميرات مراقبة بمحيط الإغلاق فى شارع يوسف عباس منعا للزحام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراقب الإدارة العامة لمرور القاهرة، حركة السيارات بواسطة كاميرات مراقبة منتشرة بمحيط تحويلات مرورية أجريت بشارع يوسف عباس بمدينة نصر، منعا للزحام المرورى، وسط تواجد الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات.

وعينت الإدارة العامة لمرور القاهرة الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك تزامناً مع تنفيذ أعمال إنشائية خاصة بمحطة جامعة الأزهر، الأمر الذى يتطلب غلق كلى لشارع يوسف عباس فى الوصلة من شارع عبد العزيز الشناوى حتى شارع على أمين فى الإتجاهين لمدة شهرين ، وإجراء التحويلات المرورية اللازمة، على النحو التالى.

ـ الاتجاه القادم من شارع عبد العزيز الشناوى إتجاه شارع على أمين إستكمال حركة المركبات بشارع عبد العزيز الشناوى فيميناً إتجاه شارع الطيران فيميناً إتجاه شارع على أمين.

ـ الإتجاه القادم من شارع على أمين إتجاه شارع عبد العزيز الشناوى يسلك يميناً شارع الطيران وإستكمال خط السير.

ـ الإتجاه القادم من شارع يوسف عباس إتجاه شارع على أمين يساراً شارع عبد العزيز الشناوى فيميناً إتجاه شارع الطيران.

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.