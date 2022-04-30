شكرا لقرائتكم خبر عن لو السائق رفع عليك الأجرة اعرف كيف تشتكى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع اقتراب عيد الفطر المبارك تزدحم مواقف الأقاليم، نظرا لإقبال عدد كبير من المواطنين على السفر لمسقط رأسها بالمحافظات، وهو ما يستغله بعض السائقين لرفع تعريفة الركوب، واستغلال الركاب وازدحامهم على المواقف.





وفى هذه النقاط يعرض الخليج 365 طرق الشكوى وأرقامها لو مسافر من أى موقف بالقاهرة..

يتم اللجوء لإدارة الموقف المتواجد به للابلاغ عن السيارة برقمها.

يتم الاتصال برقم 114 للإبلاغ، أو رقم 15496.

يتم تطبيق غرامة 500 جنيه تحصل فوريا من السائق.

يتم ايقاف خط السير من أسبوع لشهر للمخالف.

تتواجد ضبطيات علي بوابات الكارتة يجب إبلاغهم حال رفع الأجرة.