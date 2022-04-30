شكرا لقرائتكم خبر عن 9 نصائح لتقليل أضرار الفسيخ والرنجة على الصحة.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة سالى محمود، رئيس قسم الإرشاد بمديرية الطب البيطرى بمحافظة الغربية، إنه يمكن تقليل أضرار تناول الفسيخ والرنجة، فى عيد الفطر، من خلال اتباع عدة نصائح، منها:

1- غسل الفسيخ والسردين بالخل المخفف مع عصير الليمون، لتقليل نسبة الملح به إزالة الرأس والأحشاء.

2- إضافة الليمون وتناول الخس والخيار والجرجير، وذلك لتجنب الإصابة بحموضة المعدة.

3- تناول البقدونس والبرتقال والموز والكنتالوب، فذلك يساعد على إخراج الملح الزائد من الجسم.

4- تناول الكركدية والبقدونس يساعد على إدرار البول.

5- تناول الشاى الأخضر مع النعناع أو الزعتر أو القرفة.

6- لا تكثر من تناول الفسيخ، وينصح بتناول 150 جراما.

7- تناول كمية كبيرة من الماء.

8- ينصح بعدم تناول الفسيخ للحوامل والمرضعات ومرضى القلب والكبد والكلى وقرحة المعدة.

9- تجنب تناول المياه الغازية، لأنها تساعد على احتباس الماء بالجسم لاحتوائها على بيكربونات الصوديوم.