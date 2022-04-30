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9 نصائح لتقليل أضرار الفسيخ والرنجة على الصحة.. تعرف عليها

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القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة سالى محمود، رئيس قسم الإرشاد بمديرية الطب البيطرى بمحافظة الغربية، إنه يمكن تقليل أضرار تناول الفسيخ والرنجة، فى عيد الفطر، من خلال اتباع عدة نصائح، منها: 

 

1- غسل الفسيخ والسردين بالخل المخفف مع عصير الليمون، لتقليل نسبة الملح به إزالة الرأس والأحشاء. 

 

2- إضافة الليمون وتناول الخس والخيار والجرجير، وذلك لتجنب الإصابة بحموضة المعدة. 

 

3- تناول البقدونس والبرتقال والموز والكنتالوب، فذلك يساعد على إخراج الملح الزائد من الجسم. 

 

4- تناول الكركدية والبقدونس يساعد على إدرار البول. 

 

5- تناول الشاى الأخضر مع النعناع أو الزعتر أو القرفة.

 

6- لا تكثر من تناول الفسيخ، وينصح بتناول 150 جراما.

 

7- تناول كمية كبيرة من الماء. 

 

8- ينصح بعدم تناول الفسيخ للحوامل والمرضعات ومرضى القلب والكبد والكلى وقرحة المعدة. 

 

9- تجنب تناول المياه الغازية، لأنها تساعد على احتباس الماء بالجسم لاحتوائها على بيكربونات الصوديوم.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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