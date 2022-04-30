شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد: تشغيل قطار العيد الإضافية بخط الصعيد مستمر حتى 11 مايو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الهيئة القومية لسكك حديد استمرار تشغيل قطارات عيد الفطر الإضافية بخط الصعيد حتى 11 مايو المقبل، تيسيرا على جمهور الركاب بمناسبة عيد الفطر المبارك وإعادة أهالى الصعيد بعد قضاء العيد مع أسرهم.

والقطارات الإضافية التى يتم الدفع بها بجانب قطارات جداول التشغيل اليومية بياناتها كالآتي :

تشغيل قطارات إضافية جديدة خلال الفترة حتى 11 مايو 2022 بعدد (4) قطارات درجة ثالثة مكيفة يوميا بالإضافة إلى قطارين درجة ثالثة أخرين يقومان برحلتين خلال هذه الفترة وهي كالتالى:

ـ قطار 1938 القاهرة / أسوان حيث يقوم من محطة القاهرة 22:40 ويعمل يوميا حتى الفترة 10 مايو 2022.

ـ قطار 1939 أسوان / القاهرة حيث يقوم من محطة أسوان 18:45 ويعمل يوميا خلال الفترة من 26/4/2022 إلى 11/5/2022.

ـ قطار 1942 القاهرة / أسوان حيث يقوم من محطة القاهرة 55:16 يعمل يوميا خلال الفترة من 27/4/2022 إلى 10/5/2022.

ـ قطار 1943 أسوان / القاهرة حيث يقوم من محطة أسوان 00:20 يعمل يوميا خلال الفترة من 28/4/2022 إلى 11/5/2022 .

ـ قطار 1940 الإسكندرية / أسوان حيث يقوم من محطة الإسكندرية 17:20 يعمل يومى28 و30/5/2022 فقط على ان يقوم من القاهرة يوم 30/5/2022 .

ـ قطار 1941 أسوان / الاسكندرية حيث يقوم من محطة أسوان 23:55 يعمل يومى 29/4/2022 و5/5/2022 فقط على ان ينتهى يوم 29/4 بمحطة القاهرة.

ثانيا: قطارات ذات تهويه ديناميكية:

تشغيل قطارات إضافية خلال الفترة من 27/4/2022 إلى 11/5/2022 بعدد (4) قطار تهوية ديناميكية يوميا خلال هذه الفترة وهي كالتالي:

ـ قطار 2202 تهوية ديناميكية القاهرة/ أسوان حيث يقوم من محطة القاهرة 15:15 يعمل يوميا خلال الفترة من 27/4/2022 إلى 10/5/2022.

ـ قطار 2203 تهويه ديناميكية أسوان / القاهرة حيث يقوم من محطة أسوان 15:00 يعمل يوميا خلال الفترة من 28/4/2022 إلى 11/5/2022.

ـ قطار 2204 تهويه ديناميكية القاهرة / أسوان حيث يقوم من محطة القاهرة 24:40 يعمل يوميا خلال الفترة من ليلة 28 /4/2022 إلى ليلة11 /5/2022.

ـ قطار 2205 تهويه ديناميكية أسوان / القاهرة حيث يقوم من محطة أسوان 10:00 يعمل يوميا خلال الفترة من 28/4/2022 إلى 11/5/2022.